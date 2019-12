Diebe klauen 40 Schilder von vier Loipen im Oberharz

Diebe haben bis zu 40 Schilder gestohlen, die in mehreren Oberharzer Orten an den dortigen Loipen angebracht waren. Darüber informiert die Polizei Oberharz.

Der Verlust sei der Polizei demnach am vergangenen Freitag und am Montag angezeigt worden. Betroffen sind die Skiloipen in Altenau, Schulenberg, Clausthal-Zellerfeld und Buntenbock. In Altenau wurden im Bereich der „Lillie“ und der alten Bahntrasse insgesamt 20 Loipenschilder entwendet. Nach Angaben der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ vom Montag seien in den anderen Orten noch einmal mindestens 20 weitere Schilder abhanden gekommen. Betroffen sind insgesamt vier Loipen.

Fest stehe, dass sich der Schaden auf insgesamt mehr als 1.000 Euro beläuft. Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich der Täter oder verdächtigen Personen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter Telefon 05323/941100 zu melden.