Brandanschlag: SOKO verteilt Hinweisblätter

Es geht um den Brandanschlag in der Nacht zum 25. November.

Knapp zwei Wochen nach dem Brandanschlag auf das Göttinger Amtshaus (wir berichteten) fehlt von den Tätern weiterhin jede Spur. Die Polizei vermutet, dass Kraftstoff als Brandbeschleuniger diente. Das Feuer war in der Nacht zum 25. November ausgebrochen und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Aufgrund des Bekennerschreibens sucht die Polizei die Verantwortlichen nach wie vor in der linksextremen Szene.



Bei ihren Ermittlungen ist die Polizei auf die Beobachtungen von Bürgern angewiesen. Ermittler der Sonderkommission haben deshalb am Donnerstag in den Straßen rund um den Tatort Hinweisblätter verteilt. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen rund um die Uhr unter Telefon 0551/4912115 entgegen.