Karambolage im Harz: Drei Unfälle an einer Unfallstelle

Clausthal-Zellerfeld. Mindestens drei Autos wurden am Donnerstag in Clausthal beschädigt. Schuld war teilweise die blendende Sonne.

Drei Unfälle an einer Unfallstelle: Mindestens drei Autos wurden laut Polizei am Donnerstag in Clausthal beschädigt. Ein VW-Fahrer musste hier an einer Unfallstelle anhalten. Die nachfolgende Peugeot-Fahrerin wurde von der Sonne geblendet und fuhr auf den VW auf. Minuten später fuhr ein Mercedes auf den Peugeot auf – der Fahrer wurde ebenfalls geblendet. Sachschaden: 12.000 Euro.