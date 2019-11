Göttingen. Der Stadt- und Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen Göttingen ruft auf zur Teilnahme am Klimastreik am heutigen Freitag ab 12 Uhr.

Heute Klimastreik „Fridays For Future“ in Göttingen

Der Stadt- und Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen Göttingen ruft auf zur Teilnahme am Klimastreik Fridays For Future am heutigen Freitag ab 12 Uhr mit Auftaktkundgebung am Albaniplatz und ab 12.30 Uhr Demonstrationszug zum Bahnhof Göttingen.

„Wir wollen mit unserem Protest ein starkes Zeichen vor der Weltklimakonferenz in Madrid setzen, um eine Klimaschutzpolitik voranzutreiben, die den Anforderungen der Zeit gerecht wird – deshalb: Raus auf die Straße und mitdemonstrieren“, so die Osteroderin Almut Mackensen vom Kreisvorstand.

