Amtshaus: Soko der Polizei Göttingen ermittelt auf Hochtouren

Nach dem Brandanschlag auf das Amtshaus in Göttingen laufen die Ermittlungen der am Montag eingerichteten Sonderkommission (Soko) der Polizei Göttingen mit „Hochdruck“, sagte Polizeisprecherin Jasmin Kaatz am Dienstag. Konkrete Hinweise auf die Täter des Brandanschlags gebe es zurzeit noch...