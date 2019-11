Clausthal-Zellerfeld. Bei einem Wohnhausbrand am Mittwochmorgen in Clausthal-Zellerfeld ist ein Mensch gestorben, drei weitere wurden verletzt.

Oberharz: Ein Toter und drei Verletzte nach Feuer in Wohnhaus

Bei einem Wohnhausbrand am Mittwochmorgen in Clausthal-Zellerfeld ist ein Mensch gestorben, drei weitere wurden verletzt. Das meldet die Polizei.

Gegen 4.20 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. 72 Kräfte der Feuerwehren Clausthal-Zellerfeld, Altenau und Buntenbock bekämpften das Feuer in dem Mehrparteienhaus.

In dem Gebäude in der Graupenstraße wurde eine Person gefunden, bei der es sich nach derzeitigem Erkenntnisstand um einen 76-Jährigen handeln soll, so die Polizei. Dieser verstarb trotz erfolgter Reanimation noch vor Ort.

Insgesamt konnten 13 weitere Menschen aus dem Gebäude gerettet werden, zwei davon sowie ein Angehöriger der Feuerwehr Clausthal-Zellerfeld wurden verletzt.

Angaben zur Brandursache sowie Schadenshöhe können die Beamten derzeit noch nicht machen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.