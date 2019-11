Cutec erhält 2,9 Mio. Euro zur Verbesserung der Infrastruktur

Die Forschungsinfrastruktur im Cutec Clausthaler Umwelttechnik Forschungszentrum kann weiter ausgebaut und modernisiert werden. Das Projekt „Cutec-I“ wird im Rahmen der Efre-Richtlinie „Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen“ mit Fördermitteln in Höhe von 2,9 Millionen Euro unterstützt. Mit den Eigenanteilen der TU Clausthal und des Forschungszentrums stehen damit rund 3,8 Millionen Euro zur Verfügung, die während der Projektlaufzeit in neue Geräte und Anlagen investiert werden. Den Bewilligungsbescheid übergab jetzt Dr. Sabine Johannsen, Staatssekretärin im Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur.

„Die vom Cutec beantragten Geräte sind ein Meilenstein, um national und international wettbewerbsfähig zu bleiben“, so die Staatssekretärin. „Mit der zukünftigen Forschungsausstattung steigen die Chancen des Cutec, an Programmen der Spitzenforschung teilzunehmen. Davon wird auch die Wirtschaft profitieren. Der Transfer und der Austausch mit den Unternehmen wird vorangetrieben und technische Innovationen kommen so noch gezielter in den Markt.“

Die Bedeutung der Investition für die TU Clausthal, in die das Cutec-Forschungszentrum integriert worden ist, stellt Universitätspräsident Prof. Joachim Schachtner heraus: „Unsere Universität beschäftigt sich mit Technologien und Methoden zum nachhaltigen Management der Ressourcen Energie – Material – Information und greift dabei das Konzept der Kreislaufwirtschaft auf. In diesem Forschungsprofil spielt das Cutec auch dank des nun möglichen Ausbaus mit seinen Themen eine wesentliche Rolle, worüber wir uns sehr freuen.“

Geplant ist eine auf den zentralen Forschungsschwerpunkt der TU ausgerichtete Erweiterung der Ausstattung in den einzelnen Abteilungen des Cutec-Forschungszentrums. Mit dieser soll das wissenschaftliche Fundament für interdisziplinäre Kooperationen im Forschungsprofil der TU erweitert und der Weg für neue und verstärkte Entwicklungen im Hinblick auf den Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis unterstützt werden.

„Im Bereich der Sektorkopplung von Rohstoffen und der Energie liegt ein immanent wichtiges Forschungsgebiet einer nachhaltigen Industriegesellschaft“, sagt Prof. Daniel Goldmann, Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums. „Mit dieser Ausstattung können wir wichtige Fragestellungen auf diesem Gebiet beantworten. Es ermöglicht einen innovativen Ansatz für den Umgang mit Ressourcen und versetzt die Cutec-Forscher darüber hinaus auch in die Lage, Wege in eine klimaschonendere Gesellschaft aufzuzeigen.“

Noch in 2019 starten die Arbeiten für die Umsetzung des Projektes, damit das Cutec seinen Anlagen- und Analysengerätepark ausbauen kann. Dieser soll im großtechnischen Maßstab für den rohstofflichen als auch den energetischen Bereich angelegt sein.