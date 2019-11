Unbekannte beklauen in Einbeck Mann in hilfloser Lage

Unbekannte haben einen Mann bestohlen, der in hilfloser Lage auf einer Straße in Einbeck lag. Das berichtet die Polizei. Demnach sei am frühen Samstagmorgen ein 58-Jähriger mit Verletzungen im Gesicht im Polizeikommissariat erschienen und wollte den Verlust seiner Geldbörse anzeigen. Er gab an, vermutlich gestürzt zu sein und dass er Erinnerungslücken habe. Weitere Ermittlungen ergaben dann, dass er auf einen Blumenkübel vor einer Gaststätte stürzte. Im Verlauf des Morgens wurden dann auf der Polizeidienststelle einige persönliche Gegenstände des Mannes abgegeben, die vor der Gaststätte gefunden wurden.

Die Polizei geht davon aus, dass eine oder mehrere Personen den Sturz des Mannes ausnutzten und ihm das Portemonnaie sowie sein Handy klauten.