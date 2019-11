De Maizière-Auftritt: Demonstranten planen Lesung

Göttingen. Auch bei der Wiederholung der verhinderten Lesung von Thomas de Maizière am 26. November ist eine Protestaktion angekündigt.

Auch bei der Wiederholung der beim „Göttinger Literaturherbst“ verhinderten Lesung von Thomas de Maizière (CDU) am 26. November ist eine Protestaktion angekündigt. Wie linke Gruppen und das „Solidaritätsbündnis für Rojava“ mitteilten, werde es ab 18 Uhr auf dem Marktplatz eine öffentliche Lesung zum Thema „Außerordentlich demokratisch – Freie Radikale reden radikal frei!“ geben. Dabei würden Texte des vom Bundesinnenministerium verbotenen kurdischen Mezopotamien-Verlags vorgetragen. Die Veranstaltung mit de Maizière beginnt laut Ankündigung eine Stunde später im Alten Rathaus. Der CDU-Politiker will sein Buch „Regieren“ vorstellen.

Bei der ursprünglich geplanten Lesung am 21. Oktober hatten rund 100 linke Demonstranten die Aufgänge zum Rathaus blockiert. Der Protest richtete sich gegen den Angriffskrieg der türkischen Armee gegen die Kurden in Syrien und deutsche Waffenlieferungen an die Türkei. Die Blockade war bundesweit kritisiert worden. epd