Oberharz: Jugendliche stellen Grundschülern nach

Clausthal-Zellerfeld. Zwei Jugendliche haben am Donnerstag eine Gruppe Grundschüler in Clausthal-Zellerfeld angegriffen.

Zwei Jugendliche haben am Donnerstag eine Gruppe Grundschüler angegriffen. Darüber informiert die Polizei Oberharz. Der Vorfall habe sich demnach gegen 12.30 Uhr zugetragen, als die fünf Schüler auf dem Weg von der Schule in den Schulkinderhort oberhalb des Busbahnhofs waren. Am Nachmittag, gegen 15.15 Uhr, wurde einer der Grundschüler dann erneut von einem der Jugendlichen angegriffen, an der Jacke festgehalten und geschlagen. Ein Passant sei ihm zur Hilfe gekommen, so dass das Kind weglaufen konnte. Der Angreifer warf ihm noch Steine hinterher.

Nach Angaben der Polizei sei es nach Schulschluss zudem zu einem weiteren Vorfall gekommen: Am Busbahnhof hätten zwei Jugendliche Kinder angesprochen, woraufhin ein Busfahrer die Polizei verständigte. Bei Eintreffen der Streife waren die Jugendlichen nicht mehr am Ort. Zeugen, insbesondere der Passant, der dem Grundschüler geholfen hat, werden gebeten, sich bei der Polizei in Clausthal-Zellerfeld zu melden.