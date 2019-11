Schwerer Unfall auf A7: Beifahrer eine Stunde lang eingeklemmt

Einsatzkräfte am Unfallfahrzeug.

Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls war die A7 zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg am Montagabend mehr als eine Stunde lang voll gesperrt. Gegen 19.40 Uhr ereignete sich der Unfall in Höhe der Ortschaft Holtensen in Fahrtrichtung Nord. Ein mit zwei jungen Männern besetzter Pkw aus dem Raum Bonn war aus bislang unbekannten Gründen vermutlich nahezu ungebremst unter einen vorausfahrenden Sattelauflieger gefahren. Dabei wurde der Wagen schwer beschädigt. Nach dem Aufprall kam der Lkw erst 100 Meter weiter zum Stehen. Während sich der Fahrer des Pkw unter Schock stehend und verletzt selbst befreien konnte, wurde der Beifahrer im Wrack eingeklemmt.

Alarmiert wurde die Leitstelle der Feuerwehr zum einen über die Notrufzentrale des Fahrzeugherstellers. Diese hatte den Alarm und den Standort des Unfalls nach dem Crash automatisch erhalten. Zum anderen riefen auch Verkehrsteilnehmer den Notruf. Zur Rettung waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren Elliehausen und Holtensen alarmiert. Mit hydraulischem Gerät befreiten sie den Beifahrer in einer aufwendigen Aktion. Erst nach mehr als einer Stunde konnte er befreit werden. Beide Männer wurden in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge. Der in Fahrtrichtung Norden auflaufende Verkehr wurde an der Anschlussstelle Göttingen-Nord von der Autobahn abgeleitet.