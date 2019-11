Orchideen-Kalender: Kunstwerke zeigen botanische Schönheiten

Waldvögelein, Knabenkraut und Frauenschuh: Das sind die Namen von botanischen Kostbarkeiten, die auch auf den Wiesen in unserer Region zu finden sind. Der Arbeitskreis Heimische Orchideen (AHO) hat für 2020 wieder einen Kalender herausgebracht, in denen die seltenen Blumen präsentiert werden. Anders als in den Vorjahren werden sie aber nicht auf Fotos gezeigt, sondern auf prächtigen Aquarellen, gemalt von der Göttinger Künstlerin Tilly Bielert, selbst Gründungsmitglied des Vereins. Alle im Kalender abgebildeten Orchideen kommen im Landkreis Göttingen vor.

Bielert, Jahrgang 1933, malt und zeichnet schon seit frühester Kindheit und hat das Malen bis heute nicht aufgegeben. Mit der Begeisterung für die faszinierende Vielfalt der Orchideen wurde sie von ihrem Ehemann Hans-Georg Bielert angesteckt. Er hat die Blumen fotografiert, sie hat sie mit Stift und Pinsel porträtiert. So verbrachten die beiden viele gemeinsame Stunden in der Natur. Die Ergebnisse ihrer Arbeiten finden sich in zahlreichen Veröffentlichungen.

Ein Höhepunkt des künstlerischen Schaffens von Tilly Bielert waren die Illustrationen für das Buch „Die Orchideengattung Cypripedium“ von W. Eccarius. In diesem Werk wird jede der weltweit vorkommenden Arten der Gattung in einem Aquarell dargestellt. Auch wenn sie mittlerweile nicht mehr so häufig in die freie Natur kommt, sitzt sie jeden Tag vor ihrem Malkasten und fügt ihrem Werk weitere Aquarelle hinzu – einige davon finden sich nun in dem Orchideen-Kalender.

Gelber Frauenschuh (Cypripedium calceolus). Foto: Tilly Bielert, Arbeitskreis Heimische Orchideen

Das Titelblatt ziert die „Orchidee des Jahres 2020“, das Breitblättrige Knabenkraut. Der Kalender soll Werbung machen für den Verein und den Schutz der bedrohten Pflanzen, sagt der stellvertretende Vorsitzende des AHO Niedersachsen, der Osteroder Wolfgang Beuershausen: „Wir wollen damit kein Geld machen, sondern Freude bereiten.“

Der Arbeitskreis Heimische Orchideen Niedersachsen besteht seit 1981. Er wurde in Göttingen als Verein zum Schutz der Natur, speziell der Orchideen, gegründet. Zweck des AHO Niedersachsen sind Schutz und Erforschung der einheimischen wildwachsenden Orchideen. Dies soll insbesondere erreicht werden durch Kartierung der einheimischen Orchideen, Durchführung von Schutz- und Pflegemaßnahmen in Orchideenbiotopen, Unterstützung und Beratung der Naturschutzbehörden, Ankauf oder Pacht schutzwürdiger Gebiete, Informations- und Fortbildungsarbeiten wie Vorträge, Exkursionen, Seminare und Informationsausstellungen sowie Durchführung und Unterstützung wissenschaftlicher Untersuchungen über heimische Orchidee.

Der Kalender ist zum Preis von 12,50 Euro erhältlich bei Wolfgang Beuershausen, Telefon 05522/74297 oder Mail an w.beuershausen@yahoo.de und bei Eberhard Müller, Telefon 05521/2771.