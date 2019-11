Nach Demo: Lesung von de Maizière in Göttingen wird nachgeholt

Die von Demonstranten verhinderte Lesung des früheren Bundesministers Thomas de Maizière (CDU) in Göttingen wird am Dienstag, 26. November, nachgeholt. Sie finde im Alten Rathaus der Stadt statt, teilte eine Sprecherin des Festivals „Göttinger Literaturherbst“ am Montag mit. De Maizière, der Innen- und Verteidigungsminister war, will sein Buch „Regieren. Innenansichten der Politik“ vorstellen.

Bei der ursprünglich für den 21. Oktober geplanten Lesung hatten etwa 100 linke Demonstranten die Aufgänge zum Rathaus blockiert. Der Protest richtete sich gegen den Angriffskrieg der türkischen Armee gegen die Kurden in Syrien und deutsche Waffenlieferungen an die Türkei.

Die Blockade war bundesweit kritisiert worden und hatte die Diskussion um eine angebliche Beschränkung der Meinungsfreiheit befeuert. Am vergangenen Freitag verurteilte auch der Göttinger Stadtrat die Blockade in einer Resolution. epd