In Osterode und Bad Grund fehlen noch Kita-Plätze

Der Jugendhilfeausschuss des Kreistags befasst sich in seiner Sitzung am 20. November mit der Kitabedarfsplanung. Diese Bedarfsplanung basiert auf Daten, die die Städte und Gemeinden an den Landkreis übermitteln. Aus einer tabellarischen Übersicht für den Ausschuss wird deutlich, dass in einigen Kommunen im Altkreis Osterode noch zu wenige Betreuungsplätze vorhanden sind, also der theoretische Bedarf nicht vollständig gedeckt wird. ...