Erster Schnee auf dem Brocken im Harz

Wernigerode. Die ersten Vorboten des Winters haben sich am Wochenende auch im Harz gezeigt: Dank niedriger Temperaturen ist die weiße Pracht liegen geblieben.

Die ersten Vorboten des Winters haben sich am Wochenende auch im Harz gezeigt: Seit Freitag hat es auf dem höchsten Berg Niedersachsens geschneit, der Schneefall hielt die ganze Nacht über an, so dass sich die Schneedecke auf dem Brocken auf bis zu fünf Zentimeter erhöhen sollte, berichtete Carmen Eydam von der Brocken-Wetterwarte des Deutschen Wetterdienstes.

In den anderen Orten des Harzes ist vom Schnee aber noch nichts zu sehen. Die Temperaturen bewegen sich knapp über dem Gefrierpunkt, so dass in der niedrigeren Lagen noch nicht mit Schneefall zu rechnen ist. dpa/nza