Goslar. Bereits am Freitag, dem 8.1November, gegen 18Uhr, entblößte in der Königsberger Straße im Bereich der Altglascontainer eine bislang unbekannte männliche Person ihr Geschlechtsteil vor den Augen einer 59-jährigen Goslarerin. Die männliche Person entfernte sich anschließend. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

