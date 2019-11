Am Sonntag gegen 3.40 Uhr, wurde der Polizei Seesenin die Katelnburgstraße in Rhüden zu einer Körperverletzung und Sachbeschädigung gerufen. Vor Ort wurden ein 30-jähriger Seesener und ein 21-jähriger aus Holle angetroffen. Beide gaben an, sich auf dem Netto-Parkplatz aufgehalten zu haben, als plötzlich 4 bis 5 Männer auf den Parkplatz gekommen wären. Ein 23-Jähriger habe dem 30-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen, was eine Risswunde im Mundwinkel zur Folge hatte. Aus der Gruppe heraus wurde dann noch das Auto des 21-Jährigen durch Tritte und Schläge beschädigt. Dadurch wurde ein Außenspiegel abgerissen und die Karosserie verbeult. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Personengruppe entfernte sich dann noch vor dem Eintreffen der Polizei.

