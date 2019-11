Fahrerflucht, Polizei ermittelt

Am Sonntag gegen 1.15 Uhr wurde dem PK Seesen ein Unfall auf der Bornhäuser Str. Richtung BAB-Zubringer gemeldet. In Höhe Friedhof wurden dann zwei unfallbeschädigte Fahrzeuge vorgefunden. Nach Spurenlage befuhr ein Pkw-Fahrer die Bornhäuser Straße in Richtung BAB, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen in einer Parkbucht ordnungsgemäß abgestellten Kastenwagen einer Seesenerin. Anschließend prallte der Pkw frontal gegen einen Baum. Anschließend verließ der Fahrzeugführer unerlaubt die Unfallstelle. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem PK Seesen in Verbindung zu setzen.

