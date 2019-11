IHK: Steuereinnahmen sind auf Rekordniveau

Die Kommunen im Landkreis Göttingen haben in den vergangenen zehn Jahren ihre Gewerbesteuer-Hebesätze im Durchschnitt um neun Punkte auf 412 angehoben. Das entspricht einem Anstieg um zwei Prozent. Die höchsten Hebesätze im Landkreis sind in Walkenried und Bad Sachsa mit jeweils 450 zu finden, der mit 300 niedrigste in Waake. Die realen Gewerbesteuereinnahmen stiegen zwischen 2009 und 2018 inflationsbereinigt im Schnitt sehr deutlich um 85 Prozent auf einen neuen Rekordwert. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Gewerbesteuer-Report 2019 der IHK Hannover hervor.

„Die Kommunen im Landkreis haben auch ohne wesentliche Hebesatzerhöhungen von der konjunkturellen Entwicklung und der Leistung der Unternehmen profitiert“, sagt Dr. Martin Rudolph, Leiter der Geschäftsstelle Göttingen der IHK.

Er begrüßt, dass immerhin ein Viertel der Kommunen sogar zehn Jahre lang ohne Anhebungen ausgekommen ist. Allerdings stellt er auch fest: „Seit 2009 hat es im gesamten Landkreis nur eine einzige Hebesatzsenkung, jedoch 61 Erhöhungen gegeben. Auch wenn diese im Schnitt moderat ausgefallen sind, sind sie von Dauer und mindern die Investitionskraft der Unternehmen.“

Unter dem Durchschnitt

In Niedersachsen sind die Gewerbesteuer-Hebesätze in den letzten zehn Jahren durchschnittlich um 33 Punkte (+ 9 Prozent) auf 407 und damit stärker als im Landkreis gestiegen. Gleichzeitig erhöhten sich die Gewerbesteuereinnahmen weitaus weniger deutlich um 48 Prozent. „Die aktuelle Ausgestaltung des Kommunalen Finanzausgleichs setzt falsche Anreize. Die Finanzzuweisungen des Landes sind an das Verhältnis der tatsächlichen Realsteuerhebesätze einer Kommune zu den niedersächsischen Durchschnittswerten gekoppelt. Dies befördert Steuererhöhungen“, so Dr. Horst Schrage, Hauptgeschäftsführer der IHK Hannover.

Hier sei die Landesregierung gefragt. Sie sollte eine Reform des Kommunalen Finanzausgleichs prüfen und damit der fortwährenden Steuererhöhungsdynamik aktiv entgegenwirken.

Der Gewerbesteuerreport der IHK Hannover liefert noch weitere Ergebnisse. So hat die Gewerbesteuer in den einzelnen Kommunen im Landkreis Göttingen einen unterschiedlich großen Anteil an den Gesamtsteuereinnahmen. Er lag 2018 zwischen sechs Prozent in Jühnde und 48 Prozent in Herzberg. Niedersachsenweit lag der Wert bei 38 Prozent.

Vor allem in Kommunen mit einem hohen Gewerbesteueranteil könnten bei einer konjunkturellen Eintrübung Steuerausfälle drohen, weil die Gewerbesteuer überaus volatil ist, heißt es abschließend im IHK-Report.