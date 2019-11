Bombe in Nordhausen: 15.000 Menschen müssen Wohnungen verlassen

In der Nacht zu Donnerstag wurde eine Weltkriegsbombe entschärft, die am Mittwoch bei Bauarbeiten mitten in der Stadt am Theater in Nordhausen gefunden wurde. Die Stadtverwaltung hatte 15.000 Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, bis die 227 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft ist.

Kurz nachdem der Blindgänger entdeckt wurde, wurde das Theater evakuiert, wie ein Stadt-Sprecher am Mittwoch sagte. Um den Fundort herum mussten Menschen in einem Radius von etwa einem Kilometer vorsorglich in Sicherheit gebracht werden. Die Stadtverwaltung richtete zwei Evakuierungszentren ein. Außerdem wurden kostenlose Fahrten mit dem Öffentlichen Personennahverkehr angeboten, um die Innenstadt zu verlassen oder die Evakuierungszentren aufzusuchen.

Wegen des Langzeitzünders der Bombe, der mit Säure funktioniert, sei Gefahr im Verzug gewesen, so dass die Evakuierung sofort habe beginnen müssen, erklärte ein Sprecher der Stadt. Die Säure könne bei Bewegung des Blindgängers noch reagieren und so die Bombe zünden.

Etwa 200 Einsatzkräfte seien am Mittwoch und bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags vor Ort gewesen.

Hochleistungspumpe im Einsatz

Um im Fall einer Explosion Druck abzuleiten, wurden große Strohquadrate am Fundort ausgelegt. Für die Entschärfung sei der Einsatz einer Hochleistungspumpe geplant, die aus einer Deckung in weiterer Entfernung zur Bombe gesteuert werden kann. Sie spritzt durch eine Düse mit bis zu 3000 Bar ein Gemisch aus Wasser und Sand – und kann so durch Stahl schneiden. Der Sprengmeister müsse den Zünder also nicht mit Hammer, Meißel und Rohrzange aus der Bombe herausdrehen, hieß es.

Im Zweiten Weltkrieg war Nordhausen Ziel alliierter Bombenangriffe. Für die Koordinierung der Entschärfung wurde ein Lagezentrum eingerichtet. Weil in der Stadt oft Blindgänger entdeckt werden, ist es nach Angaben des Sprechers Vorschrift, dass bei Schachtarbeiten eine Entschärfungsfirma mit vor Ort ist – so auch in diesem Fall.

14 Stunden nach Entdeckung der Bombe konnte sie schließlich erfolgreich entschärft werden, das meldete die Stadtverwaltung am Donnerstagmorgen um 2.30 Uhr. Kai Buchmann, Nordhausens Oberbürgermeister, bedankte sich darin bei allen Polizei-, Feuerwehr-, THW- und Rettungskräften. „Großer Respekt gilt dem weit überwiegenden Teil unserer Bürger. Durch Ihr besonnenes Verhalten in dieser Ausnahmesituation haben Sie zum erfolgreichen Ablauf der Evakuierung und Entschärfung beigetragen“, heißt es abschließend. dpa/nza