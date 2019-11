Reuter schlägt Förderprogramm statt Senkung der Kreisumlage vor

Seit dem Sommer fordert die CDU im Landkreis Göttingen eine Senkung der Kreisumlage, um so die Kommunen finanziell zu entlasten. Landrat Reuter hatte im Juli im Kreistag einen Gegenvorschlag gemach und eine Entlastung auf Grundlage der jeweiligen Leistungsfähigkeit der Kommunen ins Gespräch gebracht (wir berichteten). In seiner Rede zur Haushaltseinbringung in der Kreistagssitzung vom 30. Oktober ist der Landrat nochmals auf die...