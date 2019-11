Heinz-Ehrhardt-Stele ist zurück an ihrem Platz

„Hände weg von Heinz!“ – Jasmin Kaatz, Sprecherin der Polizeiinspektion Göttingen, beschützte für ein Foto das Heinz-Erhardt-Denkmal am Weender Tor in Göttingen.

Das einzige Heinz-Erhardt-Denkmal Deutschlands war im September gestohlen und verschleppt worden. Drei Wochen später wurde es auf dem Göttinger Stadtwall aufgefunden. Die Stele war allerdings beschädigt und musste repariert werden.

Am Dienstag wurde das Denkmal wieder an seinem angestammten Platz aufgestellt. An dieser Kreuzung hatte einst Heinz Erhardt in seiner Rolle als Verkehrspolizist Eberhard Dobermann in dem Film „Natürlich die Autofahrer“ den Verkehr geregelt. pid