Falsche Polizeibeamte: Mehrere Anrufe im Raum Duderstadt

In und um Duderstadt haben am Montag vermehrt Betrugsanrufe stattgefunden.

„Falsche Polizeibeamte“ haben am Montag, 28. Oktober, Bürger in und um Duderstadt herum angerufen und versucht, unter Vorspiegelung fadenscheiniger Behauptungen gezielt Informationen über im Haus oder der Wohnung aufbewahrte Wertsachen oder Bargeld zu erlangen. Darüber informiert die Polizei Göttingen.

Demnach gingen im Laufe des Vormittages mehrere Mitteilungen über derartige Telefonkontakte bei der Polizei ein. Alle Angerufenen hätten jedoch richtig reagiert und beendeten die Telefonate, so dass es nicht zu einem finanziellen Schaden gekommen ist. Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass die Betrüger ihre Anrufserie weiter fortsetzen. Die Polizei Göttingen rät angesichts der aktuellen Anrufserie zu besonderer Vorsicht und empfiehlt folgende Hinweise zu beachten:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich.

Laut Angaben der Polizei sollte man auflegen, wenn man nicht sicher ist, wer anruft, der Anrufer nach persönlichen Daten und finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob sich Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus befinden. Ebenso wird empfohlen, das Gespräch zu beenden, wenn der Anrufer fordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland, oder wenn der Anrufer anderweitig Druck ausübt. Auch Aufforderungen, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, sollte nicht Folge geleistet werden.

Wer glaubt, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, sollte sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden und Anzeige erstatten.