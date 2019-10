Autofahrer überfährt Schild und landet im Straßengraben

Lindau. Die Polizei Northeim sucht den Verursacher eines Unfalls auf der B247 am Sonntagabend. Mit einem grauen Pkw hatte die Person ein Schild überfahren.

Ein zerstörtes Verkehrsschild und ca. 2.500 Euro Schaden – so lautet die Bilanz eines Unfalls auf der Bundesstraße 247 zwischen Katlenburg und Lindau am Sonntagabend. Der Unfallverursacher entfernte sich zudem unerlaubt vom Unfallort und wird nun gesucht. Darüber berichtet die Polizei Northeim.

Demnach sei es in der Zeit vor 19.40 Uhr zu dem Unfall gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer war auf der Bundesstraße in Richtung Katlenburg unterwegs. In Höhe der Abzweigung nach Wachenhausen kam er aus noch ungeklärten Gründen mit seinem grauen Renault Megane nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr ein Verkehrszeichen und landete im Straßengraben. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Der Fahrer stieg aus dem Fahrzeug aus und verließ die Unfallstelle. Ob zu Fuß oder per Anhalter, sei bisher nicht bekannt, so die Polizei. Die Katlenburger Dienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05552-330 zu melden.