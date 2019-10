Joggerin wird von Fremdem angegriffen

Northeim. Die Polizei Northeim sucht Zeugen: Am Dienstagabend, 22. Oktober, wurde eine 18-Jährige in der Nähe der Northeimer Wasserwerke angegriffen.

Von einem Fremden angegriffen und dabei verletzt wurde eine 18-Jährige am Dienstagabend in Northeim. Darüber informierte jetzt die Polizei. Auf ihrer Laufstrecke rund um das Gelände des Northeimer Sportplatzes lief die 18-Jährige am Dienstag gegen 19.30 Uhr durch das Waldstück Streitföhr. Unweit des Northeimer Wasserwerks wurde sie von einem Unbekannten von hinten am Arm ergriffen und zu Fall gebracht. Auf dem Boden liegend trat der Mann auf sie ein. Nach kurzer Gegenwehr gelang der Frau die Flucht über die Rhumebrücke in Richtung der Straße „Am Lohgraben“.

Am Donnerstagnachmittag meldete die 18-Jährige den Sachverhalt bei der Northeimer Polizei. Die weiteren Ermittlungen werden beim 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung geführt.

Zeugen, die am Dienstag zwischen 19 und 20 Uhr in dem Waldgebiet zwischen dem Tierheim und der Kleingartenanlage Am Lohgraben eine auffällige männliche Person bemerkt haben, werden dringend gebeten, sich unter Telefon 05551-70050 bei der Polizei Northeim zu melden.POL