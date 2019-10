Unbekannter überschüttet Pkw mit Zement

Ein Unbekannter verschaffte sich vermutlich in der Nacht von Dienstag, 22. Oktober, auf Mittwoch, 23. Oktober Zutritt zu einem Gelände in der Straße „Hoher Brink“ in Goslar. Darüber informiert die Polizei Goslar in einer Pressemitteilung.

Demnach überschütte der Täter ein auf dem Gelände parkendes Auto mit Zement. Die Polizei ermittelt aktuell wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Die Tat soll sich zwischen Dienstag, 16.30 Uhr und Mittwoch, 06.50 Uhr ereignet haben.

Ob ein Schaden an dem Pkw entstanden ist, habe noch nicht ermittelt werde können, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.POL