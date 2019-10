Erneut lose Felsbrocken an der B498 festgestellt

Die Bundesstraße B498 wird im Bereich des Restaurants Okerterrasse am Okerstausee ab dem kommenden Montag gesperrt. Grund sind Arbeiten an den Felswänden entlang der Bundesstraße. Darauf macht die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aufmerksam. Demnach sollen akut absturzgefährdete Felsmassen entfernt werden, erklärt die Behörde in einer Pressemitteilung. Bei Baumfällarbeiten in diesem Bereich wurden weitere lose Steinformationen sichtbar, die nach Begutachtung durch einen Geologen umgehend zu beseitigen seien. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 30. Oktober dauern.

„Aus Sicherheitsgründen für die Verkehrsteilnehmer und aus der Notwendigkeit heraus, die gesamte Fahrbahnbreite gegen Steinschlag zu schützen und mit einem Kiesbett zu versehen, findet die Maßnahme unter Vollsperrung statt“, heißt es in der Mitteilung. Eine großräumige Umleitung wird eingerichtet.

Anfang des Monats waren an der B498 Felsbrocken auf geparkte Autos und Kunstwerke am Hotel Königreich Romkerhall gefallen und hatten diese massiv beschädigt. Die Strecke zwischen Goslar/Oker und der Weißwasserbrücke der Okertalsperre wurde daraufhin mehrere Tage lang von der Straßenbaubehörde gesperrt.