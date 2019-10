A7 erneut wegen Bauarbeiten gesperrt

Nörten-Hardenberg. Am Donnerstag, 24. Oktober, wird die A7 zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim in beiden Richtungen gesperrt. Grund sind Brückenarbeiten.

Die A7 wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim in beiden Richtungen gesperrt. Grund seien Arbeiten an einer neuen Wildbrücke, teilte die private Autobahngesellschaft Via Niedersachsen mit. Die Sperrung beginnt am Donnerstag um 21 Uhr und soll am Freitag gegen 6 Uhr wieder aufgehoben werden. Das Teilstück zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen wird auf sechs Fahrstreifen erweitert.