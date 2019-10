Unbekannter schlägt auf 19-Jährigen ein

Die Polizei sucht einen Mann, der in Duderstadt scheinbar ohne Anlass einen jungen Mann angegriffen hat.

Duderstadt. Ohne erkennbaren Anlass begann ein Mann in Duderstadt auf einen 19-Jährigen einzuschlagen. Die Tat hat sich bereits am 4. Oktober zugetragen.

Ein 19-Jähriger wurde vor einem Supermarkt in Duderstadt von einem Fremden unvermittelt in den Magen und ins Gesicht geschlagen. Darüber informiert die Polizei, die Zeugen des Zwischenfalls sucht, der sich bereits am 4. Oktober gegen 10 Uhr im Sachsenring zugetragen hat.

Nach Angaben des jungen Mannes kam der Unbekannte aus dem Markt, ging geradewegs auf den 19-Jährigen zu und schlug ihn unvermittelt mit der Faust in den Magen. Es folgte ein kurzes Wortgefecht, woraufhin der Unbekannte erneut auf den Duderstädter zuging und ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Hier kamen dem jungen Mann zwei couragierte Mitmenschen zu Hilfe, so dass der Unbekannte die Flucht ergriff und mit einem Fahrrad davonfuhr. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß, korpulente Statur, schwarze kurze Haare, sprach deutsch mit Akzent. Er sei mit einer schwarzen Jogginghose und schwarzer Jacke bekleidet gewesen und habe einen schwarzen Rucksack mit sich geführt.