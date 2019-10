42-Jähriger schlägt auf Lkw-Fahrer ein und zersticht Reifen

Seesen. Der 42-Jährige ist am Samstagabend auf der Raststätte Harz-West an der A7 nach dem Genuss von Alkohol mit einem weiteren Lkw-Fahrer zusammengeraten.

Eine Nacht im Gewahrsam der Polizei Seesen musste ein Lkw-Fahrer am vergangenen Wochenende verbringen: Der 42-Jährige war am Samstagabend auf der Raststätte Harz-West an der Autobahn 7 nach dem Genuss von Alkohol mit einem weiteren Lkw-Fahrer zusammengeraten. Während des Streits verletzte der 42-Jährige seinen Gegenüber durch mehrere Faustschläge ins Gesicht, schlug die Scheibe seines Transporters ein und zerstach zwei Reifen. Ärztliche Maßnahmen zur weiteren Versorgung des Verletzten seien nicht erforderlich gewesen, heißt es vonseiten der Polizei.

Um weitere Straftaten zu verhindern, nahm die Polizei Seesen den Mann in Gewahrsam. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.