„Typisch-Harz“-Genussboxen können ab sofort bestellt werden

Mit den „Typisch Harz“- Genussboxen bietet der Harzer Tourismusverband in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, anderen mit einem „Stück Harz“ eine ganz besondere Freude zu machen.

Fünf mit der Regionalmarke „Typisch Harz“ ausgezeichnete Produkte sind in einer Geschenkbox verpackt. Darin befinden sich der Fruchtaufstrich „Wintertraum“ von Malzit mit feinem Mirabellenmark, die Schokoladenspezialität „Lauterberger Lehm“ der Zwei-Meister-Conditorei Mangold und die Harzer Stracke der Fleischerei Steffen Lambertz. Auch der Schierker Feuerstein Kräuter-Halb-Bitter gehört zum regionalen Produktaufgebot der Box. Ideal für den heißen Tee an kalten Wintertagen ist zudem die handgetöpferte und selbstdesignte Tasse von Harz-Keramik (Virtualix GmbH). Mit Unterstützung der Lebenshilfe Goslar werden die Geschenkboxen auch in diesem Jahr verpackt. 2018 fanden so über 400 Stück ihren Weg unter den Weihnachtsbaum.

Bestellungen unter www.typisch-harz.de oder unter Telefon 05321/340430. Unter allen Privatbestellungen wird dieses Jahr eine „Typisch Harz“-Genussbox verlost. Pünktlich zur Adventszeit werden die Boxen dann versandt.