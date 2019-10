Wer mobil arbeitet, neigt zur Selbstausbeutung

Mobile Arbeit ist beliebt, birgt aber die Gefahr der Selbstausbeutung. Darauf hat Hiltrud Grzech-Sukalo, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Oldenburg, in Göttingen hingewiesen. „Viele Beschäftigte arbeiten gerne mobil, also nicht im Unternehmen, sondern zuhause, beim Kunden oder auf Geschäftsreisen“, berichtete Grzech-Sukalo bei einer Veranstaltung des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts in den Räumen des Deutschen...