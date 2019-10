Geheimtipp? Das Amerika jenseits von Trump

Der Göttinger Literaturherbst hat in diesem Jahr 80 Veranstaltungen an zehn Tagen zu bieten. Bekannte Autoren und Newcomer stellen ihre Bücher vor. Amerika und Norwegen, Mauerfall und Mondfahrt sind nur einige der Themen. An bekannten und neuen Orten gehen die Veranstaltungen des Göttinger...