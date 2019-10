Klimawandel lässt viele Pflanzen im Brockengarten sterben

Der Klimawandel wirkt sich auch auf den Brockengarten aus. In den beiden vergangenen trockenen Sommern seien dort sehr viele Pflanzenarten abgestorben, erklärte der Sprecher des Nationalparks Harz, Friedhart Knolle, am Donnerstag. Fielen früher im Durchschnitt rund 75 Arten pro Jahr aus, seien es im vergangenen Jahr 127 und in diesem Jahr 166 Arten gewesen. Der Aufwand, der betrieben werden muss, um den Level von 1.500 Arten zu halten, werde immer größer. Die hohen Temperaturen hatten auch Auswirkungen auf den Blühbeginn der Pflanzen im Brockengarten. Die meisten kultivierten Hochgebirgspflanzenarten hätten 2018 und 2019 ihre Blüten zwei bis drei Wochen früher als gewöhnlich gezeigt.

Das raue Klima auf dem Brocken entspricht nach Angaben von Wissenschaftlern dem auf einem 3.000 Meter hohen Gipfel in den Alpen. Deshalb wachsen im Brockengarten auch Hochgebirgspflanzen wie das Edelweiß, Alpenglöckchen, Felsenblümchen und Mannsschild-Arten. Der Garten besteht aus einem wissenschaftlichen und einem für das Publikum geöffneten Teil.

Göttinger Botaniker legten den Brockengarten 1890 an. Im Zweiten Weltkrieg wurde er zerstört, ab 1950 wieder aufgebaut. Nach der Wende begannen die Universitäten Göttingen und Halle mit dem Wiederaufbau des Brockengartens. Der Garten ist ab Freitag bis zum kommenden Mai für Besucher geschlossen. In dieser Saison wurden 5.230 Gäste gezählt. epd