16- und 22-Jähriger mit Schlagstock am Kopf verletzt

In der Duderstädter Innenstadt hat ein etwa 20 Jahre alter Unbekannter am Wochenende einen 16- und einen 22-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen durch Schläge mit einem Teleskopschlagstock im Gesicht sowie am Kopf verletzt. Der Angriff ereignete sich bereits am 6. Oktober gegen 0.30 Uhr an einer Bank im Kreuzungsbereich Bei der Oberkirche/Marktstraße. Das meldete am Freitag die Polizei.

Bei der Tat raubte der Mann dem 22-Jährigen vermutlich das Handy. Mit einem weiteren unbekannten Mann flüchtete er anschließend in Richtung Unterkirche. Nach Angaben der beiden Verletzten seien der mutmaßliche Räuber und sein Begleiter zuvor auf sie zugekommen und hätten gefragt, „ob sie Gras hätten“. Als beide dies verneinten, schlug einer der Männer mit einem Schlagstock unvermittelt zunächst auf den Jugendlichen und danach auf den Erwachsenen ein. Hinweise an die Polizei Duderstadt unter Telefon 05527/98010. jk