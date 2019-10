Polizeidirektion Göttingen begrüßt 123 neue Mitarbeiter

„Ich kann Ihnen versichern, in den Dienststellen der Polizeidirektion werden Sie bereits sehnlich erwartet.“ Mit diesen Worten begrüßte Polizeipräsident Uwe Lührig am vergangenen Dienstag, 8. Oktober, in der Volksbankarena Hildesheim 123 Mitarbeiter, die ihren Dienst in Zukunft im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen versehen werden.

„Im Zentrum der Polizeiarbeit steht immer der Kontakt zum Menschen – und das häufig in angespannten Situationen. Gesellschaftliche Veränderungen wirken sich daher in aller Regel sehr schnell auch auf die Aufgaben der Polizei aus“, so Lührig weiter.

„Damit die Bürger im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen auch künftig sicher leben können, kommt dem polizeilichen Nachwuchs eine entscheidende Rolle zu. Denn gerade die Ideen der jungen Kollegen können schon heute dazu beitragen, sich auf die Herausforderungen von morgen vorzubereiten.“

Im Rahmen der Veranstaltung wurden den neuen Mitarbeitern sowohl die besonderen Arbeitsschwerpunkte als auch die zentralen Ansprechpartner in der Polizeidirektion Göttingen vorgestellt. Um den Einstieg in der neuen Umgebung zu erleichtern, berichteten zudem Kolleginnen und Kollegen, die im vergangenen Jahr neu in die Behörde gekommen sind, von ihren Erfahrungen.

Polizeibeamte verkörpern den Bürgern gegenüber den Staat

„Gegenüber den Bürgern verkörpern Polizeibeamte den Staat. Damit gehen große Ansprüche an die Berufsausübung einher“, betonte auch Polizeivizepräsident Gerd Lewin gegenüber den neuen Kollegen. „Nutzen Sie daher die Gelegenheit von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen zu lernen. Schaffen Sie sich vor allem auch außerhalb des Einsatzgeschehens gute Kontakte und Netzwerke, auf die Sie sich dann auch im Ernstfall verlassen können.“

Daher bot die Begrüßungsveranstaltung für die neuen Polizisten bewusst auch den Raum, in ungezwungener Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen.

Physische und psychische Belastungen des Polizeiberufs

Viele Redner kamen in ihren Beiträgen auch auf die physischen und psychischen Belastungen des Polizeiberufs zu sprechen. Im Mittelpunkt stand dabei der Appell, im Einsatz auf die eigene Gesundheit, aber auch die der Kollegen zu achten.

Um diese guten Wünsche zu unterstützen, erhielten alle neuen Mitarbeiter zum Abschied die Figur eines kleinen Schutzengels, der bei künftigen Einsätzen sinnbildlich eine schützende Hand über sie halten soll.