Obduktionsergebnis: Zweites Mordopfer innerlich verblutet

Die 57-jährige Frau aus Göttingen, die am Donnerstag ihrer Kollegin gegen den mutmaßlichen Frauenmörder Frank N. zu Hilfe kommen wollte,verstarb an schweren Stichverletzungen. Das habe die Obduktion am Montag ergeben, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen am Montag mit.

Die 57-Jährige habe mehrere Stiche mit einem scharfen Gegenstand in den Oberkörper erhalten und sei innerlich verblutet. Sie erlag am späten Freitagabend im Göttinger Universitätsklinikum ihren schweren Verletzungen.

Ihre 44-jährige Kollegin war am Donnerstagmittag noch am Tatort im Göttinger Stadtteil Grone verstorben. Todesursache sei scharfe Gewalteinwirkung gewesen, sagte ein Sprecher der Strafverfolgungsbehörde. Die Polizei vermutet, dass der tatverdächtige 52-Jährige seine Bekannte aus Eifersucht oder Gekränktheit attackierte, weil sie wiederholt seine Avancen abgewiesen hatte (wir berichteten).

Nach den Erkenntnissen der Ermittler hatte der tatverdächtige Mann der Frau an ihrer Arbeitsstätte aufgelauert, sie mit Brandbeschleuniger begossen und angesteckt. Als die 44-Jährige weglief, stach er mehrfach auf offener Straße mit einem Messer auf sie ein. Dann attackierte er die 57-Jährige, die ihrer Kollegin zu Hilfe kommen wollte, und stach sie ebenfalls nieder. Als ein weiterer Kollege mit einem Feuerlöscher zu Hilfe kam, soll der 52-Jährige diesem den Feuerlöscher entrissen und damit auf den Kopf der 44-Jährigen eingeschlagen haben. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad.

In den folgenden Stunden lieferte er sich ein Katz- und Maus-Spiel mit der Polizei. Bis zum Freitagmorgen blieb der 52-Jährige trotz intensiver Fahndung unauffindbar. Dann erkannten ihn Zugreisende im Metronom nach Hannover. Die Zugbegleiterin reagierte blitzschnell und schloss den flüchtigen Straftäter beim Halt im Bahnhof Elze im Abteil ein. Als die Polizei schon auf dem Weg zum Zug war, schlug der 52-Jährige mit einem Nothammer die Scheibe ein und flüchtete.

Festnahme in Göttingen

Nachdem er fast eineinhalb Tage den Fahndern entkommen konnte, wurde er schließlich am Freitagabend in der Göttinger Innenstadt festgenommen. Kurz zuvor war das zweite Opfer verstorben. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen zweifachen Mordes ermittelt.

Der Tatverdächtige ist mehrfach wegen Vergewaltigung vorbestraft. 1985 wurde er erstmals wegen Vergewaltigung zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt, 1987 folgte eine weitere Jugendstrafe von fünf Jahren. 1994 verurteilte ihn das Landgericht Göttingen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Nach seiner Entlassung 2001 sei er nicht mehr durch Gewalttaten aufgefallen, sagte Thomas Breyer als Leiter Zentraler Kriminaldienst der Polizeiinspektion Göttingen bei der Pressekonferenz.

Knapp eine Woche vor der Tat habe es einen Vorfall gegeben. Der 52-Jährige habe die 44-Jährige aufgesucht und auf ihrem Balkon randaliert. Gegenüber der Frau selbst sei er nicht gewalttätig geworden. Die Polizei habe daraufhin eine Gefährderansprache vorgenommen und ihm einen Platzverweis erteilt.