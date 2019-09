Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Sudheim. Ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagmorgen auf der K421 in Sudheim ereignete.

Zwei Verletzte und 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagmorgen am Ortsrand von Sudheim ereignete: Ein 58-Jähriger befuhr die K421 mit seinem Mercedes von der B3 in Richtung Suterode, als er von einem weiteren Verkehrsteilnehmer beim Linksabbiegen übersehen wurde. Es kam zur Kollision. Die Fahrzeuge der beiden Unfallbeteiligten waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, die beiden Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.