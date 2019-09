Unfall bei Hann. Münden: Transporterfahrer stirbt auf A7

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 zwischen der Werratalbrücke und der Anschlussstelle Hann. Münden-Lutterberg ist ein Transporterfahrer am Montagmorgen ums Leben gekommen. Ersten Informationen zufolge habe der Mann vermutlich das Ende eines Staus auf ansteigender Strecke in Fahrtrichtung Kassel übersehen, teilte die Polizei mit. Sein Kleintransporter stieß dabei seitlich mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Sattelzug zusammen. Bei der Kollision wurde der Mann tödlich verletzt. Der Verkehr wurde zunächst einspurig am Unfallort vorbeigeführt.

