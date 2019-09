Zeugenbericht aus Grone: „Niemand hat sich um sie gekümmert“

Das Gewaltverbrechen in Grone geschah auf offener Straße. Viele Menschen in der Nähe bekamen die Tat offenbar mit. Eine Ersthelferin berichtet. Die Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte, sagt, sie sei zufällig mit dem Auto am Tatort vorbei gefahren und habe ein Durcheinander beobachtet. Das...