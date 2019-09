Ministerium fördert Rosdorfer Unternehmen mit 2,6 Millionen Euro

Göttingen. Der Maschinenhersteller Akcurate wird in Zukunft vom Land Niedersachsen gefördert. Die Firma will ihre Kapazitäten am jetzigen Standort ausbauen.

Das Unternehmen Akcurate aus Rosdorf wird in Zukunft vom Land Niedersachsen gefördert. Im Namen von Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann hat Dr. Niels Kämpny, Abteilungsleiter Industrie und Maritime Wirtschaft des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums, am Donnerstag einen Förderbescheid in Höhe von 2.617.000 Euro an das Unternehmen übergeben.

Mit der Förderung werden Gesamtinvestitionen von 14,2 Millionen Euro angestoßen. Da das Unternehmen seine Kapazitäten am jetzigen Standort ausbauen will, soll das Geld in den Bau einer neuen Betriebsstätte mit Entwicklungs-, Verwaltungs- und Produktionsbereich fließen. Außerdem soll eine klimatisierte Produktionshalle entstehen und in neue Maschinen und Anlagen investiert werden, die eine Technologienutzung nach Industrie 4.0-Standards ermöglichen wird. Durch die Investition entstehen mindestens 27 neue Arbeitsplätze, darunter drei Ausbildungsplätze.

Das Unternehmen Akcurate entwickelt, konstruiert und baut Maschinen sowie Anlagen mit dem Schwerpunkt Mess- und Sensortechnik. Spezialisiert ist es dabei auf Schiebedachsysteme, Scheinwerfer, Presswerk-Blechteile, Aerospace-Frästeile, Industrieglas und Industrieoptiken sowie auf weitere Komponenten der Automobilfertigung.