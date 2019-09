Auto erfasst 15-jährigen Radler – Polizei sucht Fahrer

Bei einem Verkehrsunfall am 16. September gegen 7.15 Uhr in Göttingen ist ein Fahrradfahrer verletzt worden.

Laut Polizei befuhr der Radler die Godehardstraße aus Richtung Königsallee auf dem Radweg in Richtung Berliner Straße. Als er die Bahnhofsallee auf dem Radweg überquerte, näherte sich ein Pkw (vermutlich Peugeot Kombi in dunkelblau) aus der Bahnhofsallee auf der Rechtsabbiegespur. Der Fahrer bemerkte den 15-Jährigen vermutlich zu spät, und kollidierte trotz Bremsung mit dem Jugendlichen, der auf die Motorhaube stürzte. Laut Polizei haben sich die Beteiligten noch an der Unfallstelle verständigt und sogar mit einer Umarmung verabschiedet. Später verspürte der Radfahrer jedoch Schmerzen und zeigte den Vorfall bei der Polizei an.

Der Pkw-Fahrer soll 50 bis 55 Jahre alt und etwa 170 – 175 cm groß sein; kurzes braunes Haar, normale Statur, Raucher, sprach deutsch mit russischem Akzent. Zeugen, insbesondere der Peugeot-Fahrer, sollten sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei in Göttingen melden.