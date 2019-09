Protest-Camp: Schüler zelten vor dem Deutschen Theater

Die „Fridays-for-Future“-Aktivisten stellen sich in ihrem Camp am Theaterplatz in Göttingen vor und präsentieren ihr Programm.

Das „Wohnzimmer“ ist gar kein richtiges Zimmer. Es hat keine Wände, keine Decke und keinen Fußboden. Wer sich dort aufhält, sitzt unter freiem Himmel auf Campingstühlen, auf alten Sofas oder auf Strohballen. „Das ‚Wohnzimmer‘“, sagt Gianna Mascioni von der Göttinger Ortsgruppe von Fridays for Future, „ist unser Versammlungsort. Hier machen wir unser Plenum und besprechen Aktionen.“

Am Montagmorgen hat „Fridays for Future“ auf dem Platz vor dem Deutschen Theater in Göttingen ein Klimaschutz-Camp aufgebaut. Fünf große Zelte und ein paar kleine Pavillons stehen zwischen den Bäumen. Bis zum Freitag wollen die jungen Leute bleiben. „Wir bestreiken so lange auch die Schule“, sagt Paula Lüers, die ebenfalls bei Fridays for Future mitmacht. Die Klimabeschlüsse der Bundesregierung vom vergangenen Freitag taugten nichts, seien völlig unzureichend: „Die Demos am vergangenen Freitag waren nur der Anfang. Wir machen so lange weiter, bis es konkrete und wirksame Maßnahmen gegen die Klimakrise gibt.“ Allenfalls Abitur-relevante Klausuren wollen die Schüler in dieser Woche mitschreiben.

Jeder Tag im Camp beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. Im Küchenzelt, das ebenso wie die Schlafzelte von der Jugendorganisation „Die Falken“ zur Verfügung gestellt wurde, stapeln sich Lebensmittel auf mehreren Tischen.

„Alles ist gespendet“, sagt Mascioni: Das Obst und Gemüse kommt von der Göttinger Gruppe Veggietag, Säfte und Mineralwasser von einem Bio-Großhandel, Brote und Aufstrich brachten Nachbarn vorbei.

Die Parents for Future organisierten Kocher und Geschirr. Das Göttinger Umwelt- und Naturschutzzentrum stellte seine Stühle und Sofas zur Verfügung, die Farmers for Future luden Strohballen ab, auf denen Camp-Bewohner und Gäste sitzen können. Am Rand stehen zwei mobile Toilettenhäuschen.

Aktionstraining und Vortrag

Fast rund um die Uhr gibt es im Camp Aktionen, Veranstaltungen und Workshops zum Klimaschutz und anderen politischen Themen. Am Dienstagmorgen bot Fridays for Future ein Aktionstraining an, für den Nachmittag war ein öffentliches Seminar über Framing angekündigt – eine manipulative Kommunikationsstrategie, die versucht, Einfluss darauf zu nehmen, wie eine Sache betrachtet wird.

Die Scientists for Future wollen am Mittwoch einen Vortrag über die Auswirkungen der Klimakrise auf die Kakaoproduktion halten. Am Tag darauf leitet die Göttinger Sterneköchin Jacqueline Amirfallah eine Kreativ-Werkstatt Kochen. Anschließend referiert der Verein Seebrücke über die Zusammenhänge von Flucht, Migration und Klimawandel. Zum Abschluss des Camps am Freitag haben die Aktivisten eine öffentlichkeitswirksame Aktion in der Stadt angekündigt, Einzelheiten dazu wollen sie aber noch nicht verraten. epd