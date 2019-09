Polizei Goslar löst rechtsextremen „Liederabend“ auf

Goslar. Die Beamten der PI Goslar und der Bereitschaftspolizei beendeten am Samstagabend die Veranstaltung in einer Kleingartenanlage.

Am späten Samstagabend wurde ein sogenannter „Liederabend“ der rechtsextremen Szene in einer Kleingartenanlage in Goslar durch die Polizei Goslar und die Bereitschaftspolizei aufgelöst. Grund dafür war das Singen „volksverhetzender Texte sowie die lautstarke Verbreitung rechtsextremen Gedankenguts“. Darüber informiert die Polizei.

Zunächst verweigerten die Teilnehmer den Polizisten den Zugang zum Gelände, der Widerstand wurde aber „durch Einsatz technischer Mittel überwunden“. Von 14 Personen nahmen die Polizisten die Personalien auf, gegen acht davon musste „unmittelbarer Zwang“ angewendet werden, so die Polizei.

Gegen die Teilnehmer wird wegen Volksverhetzung, gegen zwei zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.