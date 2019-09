Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

40-Jähriger kollidierte am Samstagabend in Bad Harzburg mit einem Kleinbus.

Bad Harzburg Schwer verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall am Samstag in Bad Harzburg. Laut Polizei fuhr der 40-Jährige gegen 20.25 Uhr auf dem Gehweg der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße stadtauswärts. In Höhe eines Einkaufsmarktes kreuzte er die Fahrbahn und stieß dabei mit einem in Richtung Innenstadt fahrenden Kleinbus eines 38-Jährigen aus Halberstadt zusammen, obwohl dieser eine Vollbremsung machte. Bei der Kollision wurde der Radfahrer schwer verletzt.

Der Kleinbus war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus Goslar gebracht. Laut Polizei wurde bei ihm eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,90 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet.