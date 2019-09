Motorradfahrer verunglückt tödlich

Seesen. Am Samstag gegen 16.45 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L 516 zwischen Sternplatz und Neckelnberg. Auf dieser Strecke war ein 50-jähriger Kradfahrer in Rtg. Seesen unterwegs, als er im Bereich einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Schutzplanke stieß. Bei dem folgenden Sturz zog sich der Mann so schwere Verletzung zu, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern und Rettungskräften noch an der Unfallstelle verstarb. Für weitere Ermittlungen an der Unfallstelle wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme konnte die L 516 im Bereich der Unfallstelle für ca. 3 Stunden nicht passiert werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem PK Seesen in Verbindung zu setzen.

