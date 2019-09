Mehr als 100 Pflanzenarten sind im Landkreis ausgestorben

Mehr als 100 Pflanzenarten im Landkreis Göttingen sind ausgestorben. Darauf macht der Biologe Fionn Pape aufmerksam. Er und weitere ehrenamtliche Botaniker der Biologischen Schutzgemeinschaft in Göttingen kartieren derzeit alle Arten, die im Altkreis Göttingen vorkommen. Noch arbeiten sie – ehrenamtlich – an einer vollständigen, aktuellen Datenbank der Spezies. Von den 1.700 regional vorkommenden Arten gelten in der Region zudem etwa...