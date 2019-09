Die Breite Straße wurde am Mittwoch gesperrt.

Drogenkontrolle in Goslar: Polizei nimmt zwei Männer fest

Bei einer im Rahmen der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität erfolgten Schwerpunktkontrolle am Mittwoch zwischen 12 und 15 Uhr auf der Breiten Straße in Goslar nahm die Polizei zwei Personen, einen 25- und einen 44-jährigen Goslarer, aufgrund vorliegender Vollstreckungshaftbefehle fest. Die beiden Männer wurden nach Abschluss der Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Wie die Polizeiinspektion Goslar zu der Drogenkontrolle mitteilt, überprüften die Beamten mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Braunschweig insgesamt mehr als 60 Personen. Dabei wurden fünf Ermittlungsverfahren, vier wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eines wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eingeleitet.

Durch die erforderlichen Straßensperrungen im Bereich Breite Straße kam es zwar zu geringen Beeinträchtigungen des innerstädtischen Individualverkehrs, allerdings zeigten betroffene Verkehrsteilnehmer und insbesondere Bewohner Verständnis und reagierten durchweg gelassen, sagt der Sprecher der Polizei Goslar. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 15.15 Uhr wurde die Sperrung der Breiten Straße wieder aufgehoben, so die Polizei. pol/rtl