20-Jähriger bei Streit in Göttingen lebensgefährlich verletzt

Ein 20-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen an einer Bushaltestelle in Göttingen lebensgefährlich verletzt worden. Ein Tatverdächtiger, der ebenfalls 20 Jahre alt ist, wurde festgenommen und sitzt seit Sonntagvormittag in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Ihm wird vorgeworfen, dem Opfer in der Samstagnacht mit einem scharfen Gegenstand in den Oberkörper gestochen zu haben. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, war zunächst unklar. Eine 19-jährige Frau wurde bei dem Konflikt leicht verletzt. Der Tatverdächtige sei der Polizei bekannt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder