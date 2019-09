Der September steht im Zeichen des fairen Handels

„Fairer Handel und Geschlechtergerechtigkeit“ ist das Thema der bundesweiten Aktionstage zum Fairen Handel. Vom 13. bis 27. September präsentieren Engagierte in der Fairtrade-Region Stadt und Landkreis Göttingen ein buntes Programm: Kleidertauschmärkte, Ausstellungen, Informations- und Diskussionsveranstaltungen, Filmvorführungen, Sportereignisse, Verkostungsaktionen bringen den Fairen Handel in die Öffentlichkeit.

Stadt und Landkreis Göttingen sind seit 2013 gemeinsam mit Vertretern von Zivilgesellschaft und Handel als „Fairtrade-Region“ aktiv für die Anliegen des Fairen Handels und sind an mehreren Veranstaltungen zur Fairen Woche direkt beteiligt.

Vortrag „Fair einkaufen“ in Hann. Münden

„Fair einkaufen – Nische oder Notwendigkeit?“ lautet das Thema eines Vortrags von Buchautor Frank Hermann am Montag, 9. September, ab 18.30 Uhr im Bürgertreff, Ziegelstraße 56 in Hann. Münden. Fair einkaufen ist mehr als nur Shoppen für ein gutes Gewissen. Es ist Teil einer Grundhaltung, die zeigt, dass jeder von uns die Welt ein wenig verändern kann. Warum faires Konsumverhalten so wichtig ist, erklärt Herrmann in seinem Vortrag. Er präsentiert Beispiele aus Lateinamerika und Afrika und gibt einen Überblick über neue Entwicklungen im Fairen Handel. Der Vortrag geht auch auf Fairen Tourismus, Beschaffung und Geldanlagen ein. Im Anschluss soll nach einem weiteren Input zur Praxis Fairer kommunaler Beschaffung von Joachim Berchtold, Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik, über Möglichkeiten des Fairen Einkaufs und der Fairen Beschaffung diskutiert werden.

Aktionstag auf dem Martin-Luther-Platz in Osterode

Die Steuerungsgruppe der Fairtrade-Region Göttingen belebt den Osteroder Martin-Luther-Platz am Markttag, 17. September, von 9.30 bis 12.30 Uhr mit bunten Aktionen zum Fairen Handel. Passanten sind eingeladen, eine Tasse fair gehandelten Kaffee zu genießen, Fair-Domino zu spielen und über Fairen Handel ins Gespräch zu kommen. Örtliche Schulen erarbeiten Präsentationen und Aktionsangebote zu Fairem Handel, Osteroder Akteure wie die Stadtverwaltung, die ev. Kirchengemeinden, der DRK-Kleiderladen und der Fairkauf-Laden der Harz-Weser-Werke stellen ihre Angebote vor. Geplant ist außerdem die Einrichtung eines „Weltladens auf Zeit“ in der Osteroder Innenstadt.

Fairtrade-Menüs in der Göttinger Rathauskantine

Zur Fairen Woche wird für Bedienstete der Stadt Göttingen und für die Öffentlichkeit jeden Tag ein Gericht mit Zutaten aus Fairem Handel angeboten. Kaffee, Kakao und Tee sind seit 2009 ganzjährig fair gehandelt.

Ausstellung im Göttinger Rathaus

Die Ausstellung „Unser Griff nach den Rohstoffen der Welt“ zeigt die Folgen des konsumorientierten europäischen Lebensstils auf Mensch und Umwelt in den Herkunftsländern der Rohstoffe. Sie konzentriert sich auf einige wichtige Rohstoffe für Kommunikationsmittel und Energie wie Gold, Coltan und Erdöl und zeigt Auswirkungen ihres Abbaus im Kongo, Peru, Ecuador, Nigeria und der Arktis. Ergänzt wird die Ausstellung um Informationen zum Fairen Handel als sozialere Alternative zu den Weltrohstoffmärkten.

Vortrag über Geschlechtergerechtigkeit in Göttingen

Lou Willms hält am Freitag, 27. September, ab 18 Uhr einen Vortrag zum Thema „Wie sich Geschlechtergerechtigkeit auf Wirtschaft und Gemeinwohl auswirkt und was wir heute dafür tun können.“ Der Vortrag findet in der Nikolaistraße 1c in Göttingen statt. An diesem Abend wird anhand von konkreten Beispielen der Zusammenhang von Geschlechtergerechtigkeit, wirtschaftlicher Entwicklung und Gemeinwohl aufgezeigt. Dabei geht es sowohl um globale Entwicklungspolitik als auch um Entwicklungen in Europa und in Deutschland. In einer Mischung aus Vortrag, interaktiven Übungen und Diskussion lassen sich Zusammenhänge erschließen und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Zum Abschluss geht es um die Perspektive der Gemeinwohlökonomie: Wie können wir schon heute konkrete Schritte zu mehr Geschlechtergerechtigkeit und Gemeinwohlorientierung in unserer Region bewirken? Zum Auftakt hält Joachim Berchtold, Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik in Stadt und Landkreis Göttingen, einen Impulsvortrag über die Zusammenhänge von Fairem Handel und Geschlechtergerechtigkeit und stellt das kommunale Engagement für Fairen Handel vor.